Karabağlar Belediyesi'nde "e-eksper" dönemi

Karabağlar Belediyesi, hizmetlerini dijitalleştirme çalışmaları kapsamında "e-eksper" uygulamasını da devreye aldı. Türkiye'de çok az sayıdaki belediyede kullanılan uygulama kapsamında eksper bilirkişiler, belediyeye gelmeden işlemlerini, taleplerini online olarak yapabilecekler

Vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunmayı hedefleyen Karabağlar Belediyesi, dijitalleşme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dijital arşiv, e-imar, e-yoklama, e-ruhsat gibi hizmetlere, e-eksper uygulaması da eklendi. Buna göre gayrimenkul satış işlemlerinde eksperlere gerekli olan imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapının projeleri gibi gerekli evraklar için belediyeye gelmeye gerek kalmayacak. Başvurular online olarak yapılabilecek.

Bunun için, Arşiv Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlık çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonunda Arşiv Yönetim Sistemi içerisinde "e-eksper" uygulaması başlatıldı. Hizmetlerin daha hızlı ve kısa süre içinde yapılmasına olanak sağlayan "E-eksper" uygulamasıyla, artık kimse belediyede birimler arasında dolaşmayacak. Hatta belediyeye gelinmesine bile gerek kalmayacak. Bu uygulama sayesinde bilirkişiler başka şehirden, hatta yurtdışından bile belediye web sayfasından tüm işlemlerini yapabilecekler.



Birçok avantajı var



E-eksper uygulaması ile talep edilen bilgi ve belgelere erişimi hızlandırması, düzenli ve şeffaf olması, zaman tasarrufu sağlaması, kağıt israfının önüne geçmesi, İmar Arşivini oluşturan belgelerin yıpranmasının önüne geçilmesi, aynı belgeye ihtiyaç duyan kişilere çoklu erişim imkanı sağlaması gibi birçok avantaj sunuluyor.

E-eksper uygulaması ile eksperler, bilirkişiler erişmek istedikleri bilgi ve evraka Karabağlar Belediyesi kurumsal web sitesi "www.karabaglar.bel.tr" adresinden erişim sağladıktan sonra ana sayfadaki hızlı menüde bulunan "e-eksper" uygulamasına giriş yapabilecek. E-belediye üyelik işlemleri kontrolünden sonra e-eksper uygulamasına kolayca erişim sağlanacak.



Dijitalleşme atağı devam edecek



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet vermek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Dijital Arşiv, e-imar, e-yoklama, e-ruhsat, online nikah ve moloz toplama başvuruları gibi bir çok konu başlığı altında çalışmalarımız var. Karabağlar Belediyesi dijitalleşme atağıyla önce çıkan bir yerel yönetim. Çağın gereklerine uygun şekilde bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.