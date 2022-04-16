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Karabağlar Belediyesi'nde e-ruhsat dönemi

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların daha hızlı ve nitelikli hizmet almaları için yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları kapsamında "e-ruhsat" uygulamasını da yaşama geçirdi

Karabağlar Belediyesi'nde e-ruhsat dönemi
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:22

Buna göre işyeri açmak isteyen vatandaşlar ön başvurularını "www.karabaglar.bel.tr" web adresi üzerindeki sekmelerden yapabilecek. Böylece vatandaşların ilk başvuru için hizmet binalarına gelmelerine gerek kalmayacak.

Başvuru sahipleri, Karabağlar Belediyesi web portalındaki "e-belediye" sekmesinin altındaki "işyeri ruhsat beyan başvuru" bölümünü kullanabilecek. Buraya girilecek bilgiler Ruhsat Müdürlüğü tarafından incelenecek ve gerekli saha kontrollerinin ardından süreç tamamlanacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, özellikle pandemi döneminde önemi anlaşılan online hizmetleri, yenilerine ekleyerek vermeye devam ettiklerini söyledi. Karabağlar Belediyesi'nde nikah başvurularından moloz toplamaya, vergi ön beyanlarından imar durumu, rayiç bedeli sorgulamasına kadar birçok hizmetin online olarak verildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu hizmetlerimiz artarak sürecek. Teknolojiden mümkün olduğunca çok yararlanıp, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler; #karabağlar belediyesi #e ruhsat #izmir
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