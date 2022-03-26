Karabağlar Belediyesi'nden çevreci adım

Karabağlar Belediyesi, "sıfır atık" projesi kapsamında su kaynaklarını ve çevreyi korumak amacıyla mahalle muhtarlıklarına bitkisel atık yağ bidonları yerleştirdi

Vatandaşlar 5 litre atık yağı muhtarlıklara getirdiğinde, karşılığında 750 mililitrelik sıvı deterjan alacak. Konuyla ilgili bilgi almak ve soru yöneltmek isteyen vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi'nin 0232 414 80 89 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde arayabilecek. Bitkisel atık yağların toplanmasıyla başta su kaynakları olmak üzere, atıksu kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma sistemleri, toprağımız ve doğamız korunmuş olacak.

Bitkisel atık yağ bidonlarının 58 mahalle muhtarlığına bırakıldığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Sıfır Atık Projesi kapsamında ayrıca ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlarla ilgili eğitimler, vatandaşlarımızı bilgilendirici çalışmalar da yapıyoruz. Hedefimiz çevremizin, yeraltı kaynaklarımızın korunduğu bir Karabağlar! Bu konuda her zaman duyarlı davranan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.