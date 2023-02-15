Karabağlar Belediyesi'nden çok boyutlu destek

Karabağlar Belediyesi'nin Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından başlattığı destek kampanyası çok boyutlu olarak sürüyor. Karabağlar Belediyesi, deprem bölgelerindekilerin yanı sıra evini yurdunu bırakarak İzmir'e gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızı da bu zor süreçte yalnız bırakmıyor.

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki koordinasyon merkezi ve ilçenin 5 farklı noktasında, ihtiyaç sahipleri için kuru gıda, ısıtıcı, hijyen paketi gibi destekler toplanıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bugünlerde bakliyat çeşitleri ve sıvı yağ, iç çamaşırı, kadın pedi, çocuk bezi gibi ürünleri, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere teslim noktalarına getirmeleri isteniyor. Bu desteklerin afet bölgeleriyle irtibatlı şekilde nakliyesi ve düzen içinde dağıtımı yapılıyor. Karabağlar Belediyesi aynı şekilde bölgenin ihtiyaç duyduğu tonlarca odun ve kömürü tedarik ederek deprem bölgesine ulaştırıyor.



Karabağlar'a gelenler unutulmadı



Afet bölgesinin yanı sıra, evini yurdunu bırakarak Karabağlar'daki akrabalarının, tanıdıklarının yanına gelen vatandaşlarımız da bu zor süreçte unutulmadı. Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, İzmir'i hiç bilmeyen ihtiyaç sahipleri için koordinasyon merkezi oluşturuldu. Vatandaşlar müdürlüğün 0 232 414 79 55 ve 0 232 414 79 57 numaralı telefonlarını arayarak, gıda, battaniye, ısıtıcı, mama, bez gibi taleplerini iletebiliyor. Ayrıca müdürlüğe gelerek talepte bulunan vatandaşlar da benzer ihtiyaçlarını Karabağlar Belediyesi Sosyal Butik aracılığıyla karşılayabiliyor.



'Var gücümüzle yanınızdayız'



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ülkemizin zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, "Karabağlar Belediyesi olarak biz de bu sıkıntılı günlerde, var gücümüzle afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bölgeyle sürekli irtibat halindeyiz. İhtiyaç duyulan malzemeleri karşılıyor, bunların organize şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz. Ayrıca İzmir'e gelmek zorunda vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Toplumumuzun birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi çok iyi bildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Desteklerimiz gerek bölgeye, gerekse buradaki vatandaşlarımıza düzenli şekilde devam edecek. Özveriyle çalışan ve duyarlılık gösteren herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Aralıksız kampanya



Vatandaşlar desteklerini, Refet Bele, Adnan Süvari ve Mimkent semt merkezleri, Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altındaki Sosyal Butik, Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne elden teslim ediyor. Duyarlı vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0232 414 79 55 ve 414 79 57 numaralı telefonların yanı sıra, 0 538 226 38 84 numaralı Whatsapp iletişim hattını arayıp bilgi alabiliyor.

Teslim adresleri:

Yunus Emre Sosyal Butik: 4184/1 Sk: No: 6 -10

Refet Bele Semt Merkezi: 9125 Sk. No. 43

Adnan Süvari Semt Merkezi: 108/4 no: 19 D: 19/a

Mimkent Semt Merkezi: 46 Sk. No 118 Esentepe Mahallesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü : 3140 Sokak no: 23/a Bozyaka Mahallesi

Kibar Hizmet Kompleksi: Eski İzmir Cd. No:423 35120, 35120 Karabağlar/İzmir