Karabağlar Belediyesi'nin yardım tırları yola çıktı

Karabağlar Belediyesi, ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımız için 2 yardım TIR'ını yola çıkardı. Karabağlar Belediyesi'nin tedarik ettiklerinin yanı sıra vatandaşların bağışladığı battaniye, soba, kuru gıda, hijyen paketi, kullanılmamış giysi, bot, mont gibi malzemelerden oluşan yardımlar, Adıyaman ve Malatya'ya götürülecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, malzemelerin TIR'lara yüklendiği Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ndeki çalışmaları yerinde denetledi. Sürecin sağlıklı işlemesi için ekipleri yönlendirdi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yardım kampanyasının büyüyerek devam ettiğini belirterek, "Karabağlar Belediyesi olarak bölgeyle sürekli irtibat halindeyiz. Taleplere göre ihtiyaç duyulan battaniye, jeneratör, ışıldak, kuru gıda, odun sobası, hiç kullanılmamış giyecekler, bot, çocuk bezi ve maması gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri tedarik ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bağışlarını da, Kibar Hizmet Kompleksimizin otoparkında oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde çeşitlerine göre ayırıyor ve düzenli bir şekilde ambalajlıyoruz. Vatandaşlarımız, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir duyarlılık sergiliyor. Tüm hemşehrilerimize ve gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin yardımlarının artarak süreciğini vurgulayan Başkan Selvitopu, önümüzdeki günlerde afet bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Selvitopu daha sonra TIR'ları Adıyaman ve Malatya'ya uğurladı.



Yardım kampanyası devam ediyor



Karabağlar Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası, yoğun destekle devam ediyor. Yardımlar, Refet Bele, Adnan Süvari ve Mimkent semt merkezleri, Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altındaki Sosyal Butik, Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne elden teslim ediliyor. Duyarlı vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0232 414 80 13, 414 79 55, 414 79 56 ve 414 79 57 numaralı telefonlarını arayıp bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar, battaniye, uyku tulumu, hijyen paketi, kuru gıda paketi, çocuk bezi ve maması, çocuk kıyafetleri, uyku tulumu, el feneri, ışıldak, pil, taşınabilir şarj cihazı, yetişkin giysisi gibi çok sayıda malzemeyi teslim noktalarına getiriyor. Vatandaşlardan özellikle getirecekleri giysilerin hiç kullanılmamış olmasına dikkat etmeleri isteniyor.

Yardım teslim adresleri:

Yunus Emre Sosyal Butik: 4184/1 Sk: No: 6 -10

Refet Bele Semt Merkezi: 9125 Sk. No. 43

Adnan Süvari Semt Merkezi: 108/4 no: 19 D: 19/a

Mimkent Semt Merkezi: 46 Sk. No 118 Esentepe Mahallesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü : 3140 Sokak no: 23/a Bozyaka Mahallesi

Kibar Hizmet Kompleksi: Eski İzmir Cd. No:423 35120, 35120 Karabağlar/İzmir