O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
192 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN...
192 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN...
0
İZMİR'DE DANS SINIR TANIMADI
İZMİR'DE DANS SINIR TANIMADI
0
SAHİPLENENLERE SEPET!
SAHİPLENENLERE SEPET!
0

Karabağlar Belediyesi ‘tam kapanmada’ sahada olacak

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bugün saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek “tam kapanma” uygulamasıyla ilgili gerekli önlemleri aldı

Karabağlar Belediyesi ‘tam kapanmada’ sahada olacak
29 Nisan 2021 Perşembe 12:19

Bu kapsamda Karabağlar Belediyesi’nin Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım müdürlükleri, devam edecek. Çöplerin düzenli toplanmasından mağdur vatandaşlara el uzatılmasına kadar çok farklı alanlarda, yoğun mesai harcanacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle yiyeceğe ulaşmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini ve suluk kontrollerini sürdürecek. Vatandaşlar, tam kapanmada mesai saatleri içinde Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün  0232 414 81 81; mesai saatleri dışı ve resmî tatillerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’nin 0 232 293 39 80 numaralı telefonlarını arayabilecek. Bu sayede bölgelerindeki sokak hayvanları için mama talebinde bulunabilecek.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda kısıtlamadan muaf tutulan fırın, manav, kasap, bakkal gibi işyerlerindeki yoğun denetimlerini tam kapanma süresince devam ettirecek.

Karabağlar’da cuma ya da cumartesi günleri açılması gereken Yeşilyurt, Yunus Emre, Eskiizmir, Yurtoğlu, Bozyaka, Günaltay, Esendere pazarları ile Vatan Mahallesi Tuhafiye pazarı, bugün 09.00-18.00 saatleri arasında kuruldu. Kısıtlama kararı nedeniyle 18 gün boyunca pazarlar açılamayacak.

3 Mayıs’ta yapılması gereken Karabağlar Belediye Meclis Toplantısı da, tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs’a ertelendi. Toplantı, yeni bir erteleme ya da iptal kararı olmaması durumunda bu tarihte gerçekleştirilecek.

Online hizmetlere yoğun ilgi

Tam kapanma sürecinde vatandaşlar bir çok hizmeti, Karabağlar Belediyesi’nin “www.karabaglar.bel.tr” internet adresine girecek online olarak alabilecek. Emlak, çevre-temizlik vergileri buradan yatırılabilecek. Ayrıca beyannameler, dilekçeler de internet ortamında verilebilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 1 yılı aşkın süredir olduğu gibi tam kapanma döneminde de Karabağlar Belediyesi ekiplerinin sahada olacağını vurgulayarak, “Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Temizlik, zabıta gibi olağan hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlamında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Umarım bu sıkıntılı süreç bir an önce biter ve kucaklaştığımız, birbirimize doyasıya sarıldığımız eski günlerimize kavuşuruz” dedi.

Etiketler; #karabağlar #karabağlar belediyesi #Koronavirüs #tam kapanma
Önceki Haber
Polisten kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire öldü!
Sonraki Haber
Çiğli Belediyesi'nde erken 1 Mayıs kutlaması
Buca Belediyesi'nde coşkulu 1 Mayıs kutlaması
Buca Belediyesi'nde coşkulu 1 Mayıs kutlaması
0
İzmir depremiyle ilgili 19 kişi gözaltına alındı
İzmir depremiyle ilgili 19 kişi gözaltına alındı
0
Tam kapanmada İzmir'de ulaşım nasıl olacak?
Tam kapanmada İzmir'de ulaşım nasıl olacak?
0
Çiğli Belediyesi'nde erken 1 Mayıs kutlaması
Çiğli Belediyesi'nde erken 1 Mayıs kutlaması
0
İzmir Tınaztepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
İzmir'de 1 Mayıs anmasına müdahale!
İzmir'de 1 Mayıs anmasına müdahale!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.