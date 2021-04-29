Karabağlar Belediyesi ‘tam kapanmada’ sahada olacak

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bugün saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek “tam kapanma” uygulamasıyla ilgili gerekli önlemleri aldı

Bu kapsamda Karabağlar Belediyesi’nin Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım müdürlükleri, devam edecek. Çöplerin düzenli toplanmasından mağdur vatandaşlara el uzatılmasına kadar çok farklı alanlarda, yoğun mesai harcanacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle yiyeceğe ulaşmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini ve suluk kontrollerini sürdürecek. Vatandaşlar, tam kapanmada mesai saatleri içinde Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 0232 414 81 81; mesai saatleri dışı ve resmî tatillerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’nin 0 232 293 39 80 numaralı telefonlarını arayabilecek. Bu sayede bölgelerindeki sokak hayvanları için mama talebinde bulunabilecek.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda kısıtlamadan muaf tutulan fırın, manav, kasap, bakkal gibi işyerlerindeki yoğun denetimlerini tam kapanma süresince devam ettirecek.

Karabağlar’da cuma ya da cumartesi günleri açılması gereken Yeşilyurt, Yunus Emre, Eskiizmir, Yurtoğlu, Bozyaka, Günaltay, Esendere pazarları ile Vatan Mahallesi Tuhafiye pazarı, bugün 09.00-18.00 saatleri arasında kuruldu. Kısıtlama kararı nedeniyle 18 gün boyunca pazarlar açılamayacak.

3 Mayıs’ta yapılması gereken Karabağlar Belediye Meclis Toplantısı da, tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs’a ertelendi. Toplantı, yeni bir erteleme ya da iptal kararı olmaması durumunda bu tarihte gerçekleştirilecek.

Online hizmetlere yoğun ilgi

Tam kapanma sürecinde vatandaşlar bir çok hizmeti, Karabağlar Belediyesi’nin “www.karabaglar.bel.tr” internet adresine girecek online olarak alabilecek. Emlak, çevre-temizlik vergileri buradan yatırılabilecek. Ayrıca beyannameler, dilekçeler de internet ortamında verilebilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 1 yılı aşkın süredir olduğu gibi tam kapanma döneminde de Karabağlar Belediyesi ekiplerinin sahada olacağını vurgulayarak, “Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Temizlik, zabıta gibi olağan hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlamında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Umarım bu sıkıntılı süreç bir an önce biter ve kucaklaştığımız, birbirimize doyasıya sarıldığımız eski günlerimize kavuşuruz” dedi.