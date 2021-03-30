Karabağlar Belediyesi’nden kahvehane esnafına destek

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında işyerleri aylardır kapalı olan kahvehane esnafına nakdi yardım yaptı. Karabağlar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda başvuru yapan esnafların hesabına 700’er lira yatırıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, toplumun orta direği konumundaki esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

Yardımın başlaması nedeniyle Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda buluşma gerçekleştirildi. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, esnaf temsilcileri, meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmada konuşan Başkan Selvitopu, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olmaya devam ettiğini hatırlattı. Bundan en çok olumsuz etkilenen kesimlerin başında esnafın geldiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Kahvehaneler bizim toplumumuzda, kültürümüzde çok önemli bir işlev görüyor. Özellikle büyük kentlerimizde insanlarımızın sohbet edip, oyun oynayıp rahatlayabilecekleri az sayıdaki buluşma yerleri. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılınca, en büyük zararı sizler gördünüz. Geçtiğimiz günlerde bir esnafımızı kaybettik. Bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim esnafımızdı, hepimizin yüreği parçalandı. Bunları yaşamamamız lazım. Bunu aşmanın tek yolu da dayanışma içinde olmak” dedi.

Önemli olan hissettirmek!

Karabağlar Belediyesi olarak esnafa yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve olanaklar ölçüsünde destek vermeyi amaçladıklarını belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“Birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini düşündüğümüz için yardım konusunu meclisimize getirdik. Oy birliğiyle de böyle bir yardımın yapılması yönünde karar alındı. Meclisimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Başvuran esnaflarımızın hesaplarına paraları yatırıldı. Bundan sonra da başvurular doğrultusunda yardımlara devam edeceğiz. Kapalı olan işyerlerinden, yaklaşık 1 yıldır vergi ve harç almıyoruz. Kapalı oldukları sürece bu uygulamamızı sürdüreceğiz. Bu yardımlar yine sizlerin verdiği; bizlere emanet edilen paralar. Böyle olduğu için de azami dikkati, özeni göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra her zaman toplumun orta direği, toplumun taşıyıcısı olan esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Selvitopu’na teşekkür plaketi

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da konuşmasında, her zaman yanlarında gördükleri Başkan Selvitopu’na ve meclis üyelerine teşekkür etti. Kırdı, “Bu zor günlerde yanımızda olunması, bizlere ufak da olsa dokunulması son derece önemli. Bu anlamda belediye başkanımızı her zaman yanımızda görüyoruz” dedi.

Kırdı daha sonra Başkan Selvitopu’na teşekkür plaketi verdi.

Başkan Selvitopu da buluşma sonunda esnafa Kavacık Üzüm Lokumu armağan etti.