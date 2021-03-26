ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
ERKEKLERDE KISIRLIK ARTTI
0
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
ÖYKÜ ARİN ÇUKUR'UN SETİNDE
0
KADINLARIN AVM'DEN BEKLENTİLERİ...
KADINLARIN AVM'DEN BEKLENTİLERİ...
0
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0

Karabağlar Belediyesi’nin dijital altyapı atağı sürüyor

Karabağlar Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmeti daha nitelikli hale getirmek için dijital altyapı atağına devam ediyor. Bu kapsamda “www.karabaglar.bel.tr” internet adresindeki “imar durumu sorgulama” ekranı baştan sona yenilerek, birçok ek özellik eklendi. Vatandaşlar interaktif harita ekranı üzerinden istedikleri adresin imar durumunu öğrenebiliyor. Ayrıca bölgenin görüntüsünü ve yol tarifini alabiliyor

Karabağlar Belediyesi’nin dijital altyapı atağı sürüyor
26 Mart 2021 Cuma 14:05

Karabağlar Belediyesi, özellikle koronavirüs salgını döneminde yoğun talep gören dijital altyapısını, kendi olanaklarıyla geliştirmeyi sürdürüyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün uzman ekiplerince geliştirilen “www.karabaglar.bel.tr” adresindeki dijital hizmetler, vatandaşların da memnuniyetini kazanıyor. Vatandaşlar, online nikah başvurusundan borç sorgulama ve vergi ödemelerine kadar çok sayıda hizmeti, internet üzerinden alabiliyor.

Baştan sona yenilendi

Karabağlar Belediyesi son olarak, “imar durumu sorgulama” ekranını da baştan sona geliştirerek, kullanıma sundu. Arayüzü yenilenen ekrana, “hızlı arama”, “Ada/ Parsel veya adres ile arama yapabilme”, “interaktif harita ekranı”, “harita üzerinden alan veya mesafe ölçme”, “belli ölçeklerde haritayı büyütüp küçültebilme”, “mobil desteği”, “imar durumu sorgulanan parselin yol tarifini görebilme” gibi özellikler sunuldu. Vatandaşlar ayrıca imar durumunu sorguladıkları parselin 360 derecelik panorama görüntüsünü görebiliyorlar. “Uydu”, “sokak haritası” gibi farklı altlık haritalarla görüntüleme yapabiliyorlar.

“Sıyırma aracı” ile parsel ve imar planını karşılaştırabiliyorlar. Haritalar üzerinde koordinat bilgileri de yer alıyor.

Dijitalleşmeye özel önem!

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dijitalleşme atağıyla vatandaşlara nitelikli hizmet sunmaya ve onların yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceklerini vurguladı. Karabağlar Belediyesi’nin bir çok hizmeti online olarak verdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Dijitalleşmeye özel önem veriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda arşivimizi de yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Böylece vatandaşlarımız ilçemizin hangi noktasında neler yapılıyor görebilecek” dedi.

Etiketler; #karabağlar #izmir
Önceki Haber
“Kent tasarımında insanlara öncelik”
Sonraki Haber
İzmirli depremzedeler isyan etti: Eşyalarımızı alamadık, yeni evler daha küçük!
İzmirli depremzedeler isyan etti: Eşyalarımızı alamadık, yeni evler daha küçük!
İzmirli depremzedeler isyan etti: Eşyalarımızı alamadık, yeni evler daha küçük!
0
“Kent tasarımında insanlara öncelik”
“Kent tasarımında insanlara öncelik”
0
Engelli dostu İzmir’e “erişilebilirlik” ödülü
Engelli dostu İzmir’e “erişilebilirlik” ödülü
0
Balçova'da İstanbul Sözleşmesi protestosu
Balçova'da İstanbul Sözleşmesi protestosu
0
Karşıyaka'da 'Korona Hakemi' devrede
Karşıyaka'da 'Korona Hakemi' devrede
0
İzmir için korkutan açıklama: Günlük vaka sayısı...
İzmir için korkutan açıklama: Günlük vaka sayısı...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.