Karabağlar, Cumhuriyet Bayramı'nı Moğollar konseri ile kutlayacak

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünü anlamlı ve coşkulu etkinliklerle kutlayacak. Moğollar konseri ve "100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik" panelinin yanı sıra geleneksel kortej yürüyüşü ve sergi açılışları yapılacak

Kutlama programı kapsamında ilk olarak, Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), "Cumhuriyet Daima VI" karma sergisine ev sahipliği yapacak. 50'ye yakın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi, 27 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de açılacak.

YKSM'de 28 Ekim Perşembe günü de "100. Yıla Doğru Cumhuriyet ve Laiklik Paneli" gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak paneli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yönetecek. Etkinlikte konuşmacı olarak CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel ve İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık söz alacak.

Kortej yürüyüşü ve Moğollar Konseri



Panelin ardından, Fahrettin Altay'dan Üçyol Uğur Mumcu Parkı'na dek süren geleneksel kortej yürüyüşü olacak. Katılımcılar saat 18.30'da Fahrettin Altay Metro Durağı'nda toplandıktan sonra, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar eşliğinde Üçyol'a doğru hareket edecek. Yürüyüşün ardından parkta saat 19.30'da Ersin Show sahne alacak. Saat 20.30'da sevilen müzik grubu Moğollar, binlerce Cumhuriyet sevdalısıyla buluşacak.

Başkan Selvitopu'dan çağrı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dünyaya örnek olmuş destansı bir mücadele sonucu kurulan Cumhruriyetimizin 100. yaşına "1" kaldığını hatırlatarak, "99. yılına ulaşmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 99. yıl coşkusuna ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, düzenlediğimiz etkinliklere katılmaya çağırıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.