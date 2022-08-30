Karabağlar'da 100. yıl coşkusu

Karabağlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Karabağlar Belediyesi tarafından Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen Grup Laçin konserine katılan vatandaşlar, Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmasının gurur ve mutluluğunu yaşadı

Yedi düvele karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümü, Karabağlar'da da unutulmadı. Karabağlar Belediyesi tarafından 100. yıl anısına düzenlenen Grup Laçin konseri yoğun ilgi gördü.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, konser öncesi Hatay Renkli Durağı'ndan Uğur Mumcu Parkı'na kadar meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte yürüdü. Evlerinde, işyerlerinde bulunan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtan Başkan Selvitopu, bağımsızlık ruhunu Karabağlar'da yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.



Kahramanlar anıldı



Başkan Selvitopu daha sonra konserin açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasındaki uzak görüşlülüğünü bir örnekle anlattı. Bu zaferin kolay kazanılmadığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu mücadeleyi veren Mustafa Kemal'i, Fevzi Çakmak'ı, İsmet İnönü'yü, Fahrettin Altay'ı ve adını sayamadığımız bütün komutanları yürekten selamlıyor, önlerinde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

100 yıl önce bu eşsiz mücadeleyi verenlerin ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaktan başka hiçbir beklentisi olmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Onlara sahip çıkmak ve kurdukları Cumhuriyeti geleceğe taşımak hepimizin görevidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nice 200., 300. yıllara!.." diye konuştu.

Daha sonra Grup Laçin konseri gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla sallayarak, Grup Laçin'in seslendirdiği parçalara eşlik ettiler. Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bu coşkuya ortak oldu.

Konser, İzmir Marşı'nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi. Başkan Selvitopu konserin sonunda Grup Laçin üyelerine teşekkür ederek, Doğa Dostu Sertifika verdi.