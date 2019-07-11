Karabağlar'da 12 merkezde eğitim var

Karabağlar Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha verimli kullanmalarını sağlamak, becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği yaz kursları çocukların büyük beğenisiyle karşılandı. Çocuklar 2 Ağustos tarihine kadar sürecek kurslarda hem eğleniyor, hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Karabağlar'da çocukların tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlenen yaz kursları başladı. 8-9 ve 10 yaş çocuklarının katıldığı etkinlikler, 2 Ağustos tarihine kadar Adnan Süvari, Aşık Veysel, Aydın, Barış, Cennetçeşme, Esendere, Eskiizmir, Kazım Karabekir, Limontepe, Nokta, Özgür ve Mimkent semt merkezlerinde devam edecek.

Çocuklar çok beğendi

Konularına hâkim deneyimli eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklara, Uzay ve Astronomi, Dans, Çocuk Felsefesi, Eğlenceli Bilim, Kısa Film, Beden Farkındalığı, Ritim ve Mahalle Oyunları öğretilmeye başladı. Çocuklar kursları çok beğendiklerini ve derslerde eğlenerek öğrendiklerini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür ettiler.