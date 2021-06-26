Karabağlar'da 2377 haneye sosyal destek!

Karabağlar Belediyesi yaklaşık 6.5 yıldır, sessiz sedasız kapsamlı ve önemli bir dayanışma örneği sergiliyor. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde uygulanan uygulanan "Sosyal Destek Kartına" geçen ilk yerel yönetimlerden olan Karabağlar Belediyesi, her ay 2377 hanenin hesabına, düzenli olarak para yatırıyor. Vatandaşlar böylece ihtiyaçlarını diledikleri yerlerden Sosyal Destek Kartı'yla karşılayabiliyor

Karabağlar Belediyesi 02.03.2015 tarihli meclis kararıyla İzmir'de Sosyal Destek Kartı"na geçen ilk belediye oldu. Karabağlar'da oturup, istenilen belgeleri getirerek başvuruda bulunan vatandaşlarla ilgili ayrıntılı inceleme yapılıyor. Bunun sonucunda belirlenen kişilerin Sosyal Destek Kartı'na her ay düzenli para yüklemesi yapılıyor. Sosyal Destek Kartı almaya hak kazanamayanlar ise belirli zamanlarda gıda desteğinden yararlanıyor.

2015 yılından 2021 yılı haziran ayına kadar 14.045 haneyle ilgili sosyal inceleme yapıldı ve hak kazanan kişilere "Sosyal Destek Kartı" verildi. 2021 yılı haziran ayı itibariyle bu hizmetten 2377 hane yararlanıyor. Ayrıca "Sosyal Destek Kartı"ndan yararlanan 1126 haneye de odun yardımı yapıldı.



Asker aileleri unutulmadı



"Sosyal Destek Kartı " dışında, ihtiyaç duyan asker aileleri de unutulmadı. Bu yılın haziran ayına kadar 1097 asker ailesine para yardımı gerçekleştirildi. 2014 yılından itibaren 2021 yılı haziran ayı dahil olmak üzere 21.228 haneye, ihtiyaç durumlarına göre gıda veya hijyen paketi dağıtıldı.

Tüm bu yardımların yanı sıra eğitim alanına da önem verilerek, 2014 yılından bugüne kadar 27.750 öğrenciye kırtasiye seti , 226 öğrenciye de tablet yardımı yapıldı.



Sosyal belediyecilik



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Sosyal Destek Kartı sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarının bir bölümünü, istedikleri yerden karşılayabildiklerine dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik çalışmalarına özel önem veriyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi dönemiyle birlikte, bu çalışmalar daha ön plana çıktı. Dar bütçemize rağmen tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi

Karabağlar Belediyesi'nin 6.5 yıl önce yaşama geçirdiği Sosyal Destek Kartı'nın bugün Türkiye'nin birçok yerinde kullanılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu da vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü bu sayede hiç bir vatandaşımız incitilmiyor. Sosyal desteklerimizi bu anlayışla yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.