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Karabağlar'da 5 ayda bin 500 hayvan kısırlaştırıldı

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pandemi dönemi olmasına rağmen ekipler, 2021'in başından bu yana sokakta başıboş dolaşan bin 500'e yakın hayvanı kısırlaştırarak yaşam alanlarına geri bıraktı

Karabağlar'da 5 ayda bin 500 hayvan kısırlaştırıldı
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:41

Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezlerinde, ilçe sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından randevu alınarak getirilen sokak hayvanlarının yanı sıra ilçede bulunan başıboş hayvanları kısırlaştırma işlemlerini de yapılıyor. Kısırlaştırma ve müdürlüğe gelen ihbarların daha kısa sürede çözüme ulaşması konusunda kadrosuna veteriner sağlık teknikeri de ekleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyor.


3 merkezde modern hizmet


2021 yılının ilk 6 ayında hız kesmeden kısırlaştırma işlemlerine steril ortamda devam eden ekipler hayvan nakillerinin sürelerini de önemli ölçüde azalttı. Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi, Uğur Mumcu Parkı içindeki Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi ve Uzundere'de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde, son teknolojik cihazlarla hizmet veriyor.

“Hayvan dostu kent” olarak can dostlara sağlıklı ve nitelikli hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Hayvanlarla aynı yaşamı paylaşıyoruz. Nakil araçlarımız ve uzman kadromuzla can dostlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu

Etiketler; #karabağlar #kedi kısırlaştırma #köpek kısırlaştırma
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