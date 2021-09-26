Karabağlar'da amatör spor kulüplerine coşkulu açılış

Karabağlar Belediyesi'nin nakdi yardım yaptığı ilçedeki amatör spor kulüplerinin 2021-2022 sezon açılışı, Yeşilyurt Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi

Düzenlenen törende Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kulüp birliklerinin yöneticilerine nakdi yardıma ilişkin sembolik çek verirken, sezonun başlama vuruşunu da yaptı. Yöneticiler de amatör spora yönelik desteklerinden ötürü Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törene Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, İzmir Amatör Kulüpler Birliği Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şube Başkanı Şaban Acarbay, spor kulüplerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve amatör kulüplere üye sporcularla aileleri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle Karabağlar Belediyesi'ne devredilen Yeşilyurt Fulbol Sahası'ndaki tören, coşkulu geçti. Demir ve Muhtar yaptıkları konuşmalarda Karabağlar Belediyesi'ni yanlarında görmekten ötürü duydukları mutluluğu dile getirirken, Başkan Selvitopu da amatör sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



'Başarılı sporcular burada yetişecek'



Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi emanet ettiği gençlerin bilgili, donanımlı ve sportmen yetişmesi için herkese görev düştüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Sizler amatör bir ruh ve inançla çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Biz de aynı heyecanla sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Şu anda Karabağlar Belediyesi'nin en büyük yatırımı, Uzundere'de yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi. Hemen hemen tüm spor dalları bu tesisimizden yararlanma olanağı bulacak. Belki de Türkiye hatta dünya çapında sporcularımız burada yetişecek. Yaklaşık 2 yıl sonra bu merkezimizi devreye aldığımızda, Karabağlar'daki önemli bir sorunu da gidermiş olacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutmanın yollarından biri spor. Diğeri de kültür merkezlerinin yaygınlaştırılması. Yani gençlerin kültürle, sanatla, sporla buluşmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu düşünceyle ilçenin farklı noktalarında yaptığımız kültür merkezlerini yakında hizmete açıyoruz. Bu çabamız devam edecek."



Sembolik çek verdi



Önceki yıllarda olduğu bu sezon öncesi de amatör spor kulüplerine nakdi yardım yaptıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, bu kararı alan Karabağlar Belediye Meclisi'nin tüm üyelerine teşekkür etti. Yeşilyurt Futbol Sahası'nın Karabağlar Belediyesi'ne tahsisini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de teşekkür eden Başkan Selvitopu, konuşmasının ardından spor kulüpleri birliğinin yöneticilerine sembolik çek verdi. Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir de Başkan Selvitopu'na, üzerinde "Muhittin Selvitopu" ve "35" yazılı forma armağan etti. Daha sonra sezonun başlama vuruşu Başkan Selvitopu ve birlik yöneticileri tarafından yapıldı.

Törende Başkan Selvitopu ve yöneticiler, amatör sporcularla anı fotoğrafı çekildi. Karabağlar Belediyesi'ne açtıkları pankartlarla teşekkür eden genç sporcular ayrıca sık sık Başkan Selvitopu lehine tezahürat yaptı. Törende, Karabağlar'daki 28 amatör spor kulübü yer aldı.

Karabağlar Belediye Meclisi, 1. Amatör Küme'de oynayan 24 takımın her birine 10.000, Süper Amatör Küme'de oynayan 3 takımın her birine 15.000, Bölgesel Amatör Lig'de oynayan 1 takıma da 20.000 lira nakdi yardım yapılmasını kabul etmişti.