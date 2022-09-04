Karabağlar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekiplerin son durağı Karabağlar Mahallesi oldu. Modern asfaltlama araçlarıyla 5760 Sokak'ta çalışan ekipleri denetleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bölgede oturan vatandaşlar ve esnafla da sohbet etti

Yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Eylül ayına girmemize rağmen çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Asfaltlama sezonu öncesi gerekli hazırlıkları yapmıştık. Belirlenen program doğrultusunda, muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak çalışıyoruz. Öncelikli sokaklar olmak üzere olabildiğince farklı noktaya hizmet götürmeye devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edecek" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin son yıllarda araç parklarını modern araçlarla güçlendirdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bu araçlar sayesinde çalışmaları tekniğine uygun şekilde yapmaya çok dikkat ediyoruz. Önce eski asfalt kazınıyor, sonra yenisi seriliyor. Böylece kot farkı oluşmuyor" diye konuştu.

Karabağlar Mahalle Muhtarı İbrahim Kocaman'ın da yer aldığı inceleme ve ziyarette Başkan Selvitopu, esnafa hayırlı işler dileklerini de iletti.