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Karabağlar'da bayram öncesi sıkı denetim

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi pazaryerlerinde ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Karabağlar'da bayram öncesi sıkı denetim
19 Nisan 2023 Çarşamba 11:33

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmesi için pazaryerlerinde ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda tartı, fiyat etiketi, işgal çizgisi, ruhsat ve hijyen kontrolü gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri özellikle kuruyemiş, pastane, tatlıcı, şekerci ve fırın gibi işletmelerde açıkta ürün bulundurulmaması ve ürünler üzerinde etiketlerin yazılı olması konusunda işletme sahiplerini uyarıyor. Ayrıca, fırınlarda ekmek tarifeleri ve gramaj kontrolleri yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayarak, “Ekiplerimiz bayram süresince de sahada olacak. Başta temizlik ve hijyen olmak üzere gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #karabağlar belediyesi #karabağlar #izmir #ramzan bayramı #denetim
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