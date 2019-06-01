Karabağlar'da bayramlaşma

​​​​​​​Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sabahın erken saatlerinde Gediz Asfalt Şantiyesi’ne giderek, Ramazan Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Gediz Asfalt Şantiye'de başlayan bayramlaşmaya Başkan Selvitopu'nun yanı sıra DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Belediye - İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, sendika yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

1500 arkadaşımızın da emeği var

Personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Selvitopu, yaptığı konuşmada yeni dönemde de Karabağlar Belediyesi'nin daha iyi hizmet verebilmek için var gücüyle çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz dönem de Karabağlar Belediyesi çalışanlarının büyük emek verdiğinin altını çizen Selvitopu, "5 yıl hep birlikte çalıştık, Karabağlar'a hizmet ettik. Sizlerin emeği ve döktüğünüz alın teri sayesinde tekrar belediye başkanı oldum, bunda sizlerin emeği çok ve hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu desteğinize bizler de layık olmaya çalışacağız. Önümüzdeki 5 yılda da, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanın bize emanet ettiği bu göreve layık olmaya çalışan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Karabağlar Belediyesi'nde çalışan 1500 arkadaşımızın bunda emeği var ve bunları asla unutmayacağız" diye konuştu.

Önceliğimiz Karabağlar

Karabağlar Belediyesi'nin üreten bir belediye olduğuna da değinen Selvitopu, daha yaşanabilir, daha modern bir Karabağlar’ı yaratabilmek için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Selvitopu, "Bizim görevimiz Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanı mutlu etmek. Bunun için uğraşıp çalışacağız. Bu irade Karabağlar Belediyesi'nde var, sizlerde var. Üreten bir belediyeyiz biz, üreten de sizlersiniz. Hep birlikte daha iyi hizmetleri yine birlikte üreteceğiz ve bu kenti daha iyi, daha güzel bir yere getireceğiz. Bu ülke bizim, bu kent bizim. Karabağlar bizim, İzmir bizim ve hepimiz daha iyi bir yerde yaşamak için bu mücadeleyi vermek zorundayız." Diye konuştu.

Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Selvitopu konuşmasının sonunda, Ramazan Ayı'nın küslüklerin bittiği, dostluk ve paylaşımın ön plana çıktığı bir ay olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın da ülkemize barış, hoşgörü, sevgi ve saygı getirmesini diledi.

DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar ve Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da belediye çalışanlarına yaptıkları konuşmalarda , Ramazan Bayramı’nın tüm belediye çalışanlarına ve ailelerine dostluk, barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diledi.

Başkan Selvitopu’nun bayramlaşma programı, Temizlik İşleri Şantiyesi ve Belediye Ana Bina’da da devam etti.