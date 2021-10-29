Karabağlar'da coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü

Karabağlar, Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkulu etkinliklerle kutladı. Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında binlerce vatandaş, Fahrettin Altay Metro İstasyonu'ndan Uğur Mumcu Parkı'na kadar, 100 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte, marşlar eşliğinde yürüdü. Burada gerçekleştirilen Ezginin Günlüğü konseri geceye renk kattı

Kutlama programı dün Karabağlar Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Başkan Selvitopu, Kaymakam Cemil Özgür Öneği ve Garnizon Komutanı Personel Albay Tarık Çetin Aktaş'la birlikte anıta çelenk koyarak, Cumhuriyetin kurucularına minnet duygularını iletti.

6 kilometrelik yürüyüş

Akşam saatlerinde de Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel Cumhuriyet Korteji yürüyüşü gerçekleştirildi. Fahrettin Altay Metro İstasyonu'nda buluşan vatandaşlar, saat 19.00'dan itibaren Uğur Mumcu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde, coşkuyla gerçekleştirilen yürüyüş boyunca, 100 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkan vatandaşların yanı sıra araçlarında bulunan sürücüler, korteji sevinç gösterileriyle selamladılar. Göztepe Spor Kulübü taraftarları da Göztepe Stadyumu önünde yaktıkları meşalelerle korteji karşıladılar.

Kortejde Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nun yanı sıra, meclis üyeleri, aralarında CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, DEVA Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kaya'nın da olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, AKUT, Türkiye Motosiklet Kulübü (TÜRKMOK) üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş yer aldı.

Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yaklaşık 6 kilometrelik coşkulu yürüyüş, Uğur Mumcu Parkı'nda sona erdi.

Görkemli karşılama

Her yaştan vatandaşın yer aldığı korteji burada, yine binlerce kişi, İzmir Marşı'yla ve meşalelerle karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kalabalık kitleye seslenen Başkan Selvitopu, "Cumhuriyet kimsesizlerin rejimidir. Cumhuriyet halkındır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

2 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılının yine aynı coşkuyla kutlanacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yine bu alanda, hep birlikte aydınlık bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 100. yılını layık olduğu şekilde kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği şekilde kutlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sevgili gençlerimiz, kadınlarımız. Cumhuriyet bize özgürlüğü, bağımsızlığı verdi. Kendimize geldik. Cumhuriyet 7 düvele karşı mücadele eden Atatürk'ün eseridir ve sizlere emanet edilmiştir. Sizler de ona nasıl sahip çıkacağınızı biliyorsunuz. Hep birlikte sahip çıkarak 100. yılını kutlayacak ve Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara taşıyacağız" diye konuştu.

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından Ezginin Günlüğü konseri gerçekleştirildi. Başkan Selvitopu konser sonunda grup üyelerine fidan dikim sertifikası ve çiçek vererek teşekkür etti.

Bugünkü program

Bugünkü program saat 09.30'da Karabağlar Kaymakamlığı'nda tebrigat töreniyle başlayacak. Saat 10.30'da Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Bahçesi'nde kutlama ve geçit töreni yapılacak.

Saat 13.00'te de kırmızı beyaz balonlarla, Atatürk posterleriyle süslenmiş araçların oluşturacağı kortej, ilçe sokaklarını dolaşarak vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.