Karabağlar'da eğitime destek sürecek

Karabağlar Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı koymak amacıyla her türlü desteği verdiği Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM), veli toplantıları devam ediyor

Hafta sonu düzenlenen ikinci toplantıya katılan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, KARBEM'le lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerin başarılarından aileleri gibi kendilerinin de gurur duyduğunu vurguladı. Başkan Selvitopu, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda KARBEM rehberlik öğretmenleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında velileri bilgilendirdi. Veliler ayrıca branş öğretmenleriyle ayrı ayrı görüşerek, merak ettikleri soruların yanıtlarını alma olanağı buldular.

Daha sonra velilere seslenen Başkan Selvitopu, "Çocuklarınızı okutmak için büyük bir mücadele verdiğinizi, fedakarlık gösterdiğinizi biliyorum. Karabağlar Belediyesi olarak biz de bu mücadelenize küçük de olsa katkı koymak, elimizden geldiğince sizlerin ve çocuklarımızın yanında olmak amacındayız" dedi.

KARBEM'de 1000'i aşkın öğrencinin ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlandığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Daha önce bu sayı 1500 civarındaydı. Ancak pandemi nedeniyle kısıtlamaya gidildi" diye konuştu.



Çok boyutlu destek



Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençlerin bilgili ve donanımlı yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Onlar ne denli iyi yetişirlerse, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olur. Eğitimde başarılı olduğumuz sürece dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edebiliriz. Karabağlar Belediyesi olarak, 'Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir' demeden, sorumluluk hissederek eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz. Sadece KARBEM'le değil, okullarımızın bakım ve onarımlarından ilkokula yeni başlayan öğrencilerimize Eğitim Kart dağıtmaya kadar bir çok alanda destek veriyoruz. Bu yıl ilkokula başlayan 3500 çocuğumuza Eğitim Kart verdik. Aileleri bu kartlarla kırtasiye ihtiyaçlarının bir bölümünü karşıladılar. Bundan sonraki süreçte de bütçemizde eğitim için önemli kaynakları ayırmaya ve Karabağlar'daki dar gelirli ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizin çocuklarınız bizim de çocuklarımız. Elde ettikleri başarılar sizleri olduğu kadar bizleri de gururlandırıyor."

Eğitime kesinlikle siyasi bakmadıklarını da vurgulayan Başkan Selvitopu, "Siyaset konusu apayrı. Gelecek kuşakları iyi yetiştirmek çok önemli. Bu anlayışla tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım çabalarının karşılığını alırlar. Bugüne kadar KARBEM'in başarı oranı oldukça yüksekti. Umarım bundan sonra da iyi olur" dedi.