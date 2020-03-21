Karabağlar'da emekli polis iki kişiyi tabancayla yaraladı

İzmir'de bir emekli polis, tartıştığı kişiyi ve o sırada çevrede bulunan bir kişiyi silahla yaraladı.

Karabağlar'da emekli polis iki kişiyi tabancayla yaraladı
21 Mart 2020 Cumartesi 12:55

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, emekli polis memuru H.D. ile aralarında husumet bulunan A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, yanında bulunan tabancayla A.A'ya ateş etti. Seken kurşunlardan biri, o anda çevrede bulunan İ.T'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.A, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.T. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan H.D, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı
Sonraki Haber
Pınar Karşıyaka'dan "Dörtlü Final" önerisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.