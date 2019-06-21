Karabağlar'da engelli rampaları denetleniyor

Karabağlar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan imar yapılarında, engelli vatandaşların kullanımına yönelik tasarlanan engelli rampalarının yapı kullanma izni sonrasında da denetimlerini arttırdı. Ekipler, yapı kullanma izni sonrasında yapılacak denetimlerde, yerinde olmayan engelli rampası veya platformu için gerekli yaptırımları uygulayacak.

Karabağlar Belediyesi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yer alan 'Bina Girişleri ve Rampaları' düzenlemesine ilişkin denetimlerini arttırıldı. 'Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 metrekare engelli asansörü yeri ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır' maddesine göre ilçe sınırları içerisinde yer alan yeni yapılarda artık engellilere yönelik platform ve rampaların bulunması zorunlu hale geldi.

Belediye ekipleri inceliyor

Bu bağlamda Karabağlar Belediyesi ekipleri de, ilçede denetimleri daha sıkı hale getirerek, engelliler için büyük önem taşıyan rampa veya platformların çalışıp kullanılabilir olması için incelemelerde bulunuyor. Yapılan incelemelerde engelli rampası veya platformların yerinde olmaması durumunda gerekli yaptırımlar uygulanacak.