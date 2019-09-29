Karabağlar'da hareketli saatler

Karabağlar'da B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı.

Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.Olay, Maliyeciler Sitesi 52/120 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan B.A., iddiaya göre, husumetli olduğu bir grubu evin çevresinde gördü. Endişelenen B.A., pencereye çıkarak tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta B.A.'yla husumetli olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. B.A.'yı da karakola götürmek isteyen ekipler, direnmeyle karşılaştı. B.A.'nın havaya ateş açmayı sürdürmesi üzerine olay yerine destek ekip istedi. Mahalleye, özel harekat polisleri ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri, B.A.'nın evini gören uygun noktalara yerleşti. Takviye gelen ekipler operasyon hazırlığı yaparken, B.A., teslim oldu. B.A. ile birlikte toplam 6 kişi, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.