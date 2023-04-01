Karabağlar'da hayat kurtaracak imza

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardında Karabağlar Belediyesi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında ilçede amatör telsizcilikle ilgili eğitimler verilecek.

İzmir'de Karabağlar Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, “Amatör Telsizcilik Eğitim Semineri”nin ilki 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 12.00-18.00 saatlerinde arasında yapılacak ücretsiz seminere, arama kurtarma gönüllüleri, vatandaşlar katılabilecek. Seminerde “Amatör telsizcilik nedir?”, “Telsiz kullanma”, “Afetlerde iletişimin önemi”, “sınava hazırlık” konu başlıkları altında eğitimler verilecek.



Karabağlar Belediyesi, olası doğal afetler ve acil durumlarda haberleşmenin sağlıklı devam ettirilmesi amacıyla TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan'la birlikte örnek bir protokole imza atmıştı. Geçen yıl imzalanan protokolün önemi, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle çok daha iyi anlaşıldı. Mobil hatların zarar görmesi nedeniyle deprem bölgelerinde günlerce iletişim sıkıntı yaşanırken, arama kurtarma çalışmalarında amatör telsizciler önemli görev üstlendi.

“Bu konuya duyarlıyız”

Protokol imza töreninde “Afet anında ve sonrasında yapılacak çok iş var. İmzaladığımız protokol bunun için çok önemli” yorumunu yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitim seminerleriyle de yüzlerce gönüllünün uzmanlaşacağını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin olası afetlere hazırlık konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Örneğin AKUT'a, Türkiye'deki en büyük yerleşkeleri olan Karabağlar'daki alanı tahsis ettik. Bozyaka Pazaryeri altındaki bu alan, afet anında önemli bir koordinasyon görevi üstleniyor. Umarım TRAC'la yürüteceğimiz ortak çalışmalayla da birçok yaşamın kurtarılmasına katkı sunarız” dedi.

TRAC İzmir Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran da, telsiz kullanımı için ehliyet sınavına girilmesi gerektiğini belirterek, “Tek günlük seminerde, katılımcıları bu sınava hazırlayacağız. Arama kurtarma gönüllerinden, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. Destekleri nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kursa katılmak isteyenlerin, 2 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9306/2 adresindeki Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunması gerekiyor. Kayıt ve başvuru işlemleri seminer öncesi burada yapılacak.

Protokolün içeriği:

Karabağlar Belediyesi'nin TRAC İzmir Şubesi'yle imzaladığı protokolün içeriği şöyle:

“İzmir'de genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili afet ve acil durumlarda, alternatif haberleşme düzenleriyle olağan haberleşme sistemlerinin kullanılmaz olması halinde haberleşmenin sağlanması, ayrıca bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlarda, acil durum telsiz haberleşme çevrimi hizmetlerinin temin edilmesi için Karabağlar Belediye Başkanlığı ile TRAC İzmir Şubesi arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması.”



