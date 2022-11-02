Karabağlar'da hedef, hizmet kalitesini artırmak!

Karabağlar Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı

Ana hizmet binası meclis salonundaki toplantıyı, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcıları Necati Tağaç, Celal Karabalık, Şener Uzun, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şehmuz Gültekin, MHP İlçe Başkan Yardımcıları Baki Işıldar, Uğur Durmaz, Yüksel Daşik ve Alperen Yavuz da izledi.

Başkan Selvitopu konuşmasına, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Gelecek hafta da Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anacaklarını belirten Başkan Selvitopu, "9 Kasım'da Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sinan Meydan'ın katılacağı bir sunum olacak. Uygun olan herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz" dedi.



Asfaltlamaya ağırlık



Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü proje ve çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, özellikle asfaltlamaya ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızın önerileriyle, bütün mahallelerimize giriyoruz. Henüz girmediklerimiz de sırada. Hem bu yıl, hem gelecek çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam edecek" diye konuştu.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Karabağlarlıların yararlanacağı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla sürdüğünü bildiren Başkan Selvitopu, "Betonarme çalışmaları tamamlanmak üzere. Hemen ardından çelik inşaatı başlayacak. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlamak" dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı ve modern hale getirilmesi için bu ay içinde ihaleye çıkacaklarını; Çalıkuşu Semt Merkezi inşaatının programa uygun olarak devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, sosyal tesis temelinin de yakın zamanda atılacağını bildirdi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar genelinde kaldırım, merdiven, bordür, duvar, park yenileme ve düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, özellikle ağaçların budanmasıyla ortaya çıkan yakacakların dar gelirli ailelere yönlendirildiğini söyledi.



Dijital Arşiv ve ISO 9001



Karabağlar Belediyesi'nin hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak artıracak Dijital Arşiv ve ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi Sistemi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Selvitopu, "Dijital Arşiv çalışmaları tamamlanmak üzere. En son Mali Hizmetler Müdürlüğü arşivinin aktarılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl belediyemiz birçok hizmetini dijital ortamda yürütecek. Aynı şekilde ISO 9001 süreci de önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Tüm bu çalışmalarla hedefimiz, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin hız ve niteliğini artırmak" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı sosyal yardımlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"2022 yılı olarak baktığımızda, sosyal yardımlarımızın rakamı kaba bir hesapla 15 milyon liranın üzerinde. Sadece Sosyal Destek Kartı'yla her ay 3 bin ailenin yanında oluyoruz. Bunun yıllık maliyeti 8 milyon lirayı buluyor. Meclis onayıyla ilkokulu başlayan çocuklarımızın dar gelirli ailelerine dağıttığımız Eğitim Kart'ın maliyeti 750 bin lira civarında. Yine KARBEM dershanemiz, ücretlerine bu yıl zam yapmadığımız kız öğrenci yurdumuz var. Okulların bakım onarımlarını yapıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıyoruz. Tüm boyutlarıyla düşünüldüğünde, Karabağlar Belediyesi bu konuda elinden geleni yapıyor. Bütçe olanakları doğrultusunda da daha fazlasını yapacaktır."