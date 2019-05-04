Karabağlar'da Hıdrellez: Dileklerimiz kabul oldu

​​​​​​​Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen;   birliğin, beraberliğin ve bereketin simgesi “Hıdrellez” kutlamaları coşkulu geçti. 

Karabağlar'da Hıdrellez: Dileklerimiz kabul oldu
04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:19

Her yıl Karafatma Parkı’nda geleneksel olarak düzenlenen “Hıdrellez Şenliği’nde dans,  müzik,  eğlence etkinliğe ayrı bir renk kattı. Erken saatlerde alana gelen çok sayıda vatandaş,  müzik gruplarının sahneye çıkmasıyla geceyi coşkuyla kutladı.

Bizim dileğimiz kabul oldu, sizinki de olsun

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar da katılarak bu coşkuya ortak oldu. Vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu,Hıdrellez’in ülkemize barış, hoşgörü ve uzlaşı getirmesini diledi. Böyle günlerin birlikteliğin paylaşıldığı günler olduğuna dikkat çeken Selvitopu “Bizlerin 31 Mart’ta tuttuğumuz dilekleri kabul oldu. Umarım sizin de dilekleriniz Hıdrellez gecesinde kabul olur.” diye konuştu.

Müzik ve dans dolu gece

Konuşmaların ardından müzik grupları sahneye çıktı.  Sunuculuğunu Özgün Ünal’ın yaptığı gecede aralarında Çılgın Cemal, Teomango, Gökhan Genç, Yasin Tezveren ve Ekibi ile Roman Ateşi Dans Ekibi gösterileriyle izleyenleri coşturdu. 

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