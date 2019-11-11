Karabağlar'da İlber Ortaylı izdihamı

Dinleyiciler salona sığmadı. Katılımcıların büyük bölümü zmerdivenlere oturarak, bir bölümü de kurulan barkovizyondan ünlü tarihçiyi dinledi

Karabağlar Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisiyle andı. Prof. Dr. Ortaylı'nın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sunumuna yoğun ilgi gösterildi. Belediye ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'na sığmayan yurttaşların büyük bölümü söyleşiyi, merdivenlere oturarak ve salon önünde kurulan barkovizyondan izleyebildi.

Emanetini taşıyacağız

Etkinliğin açılında konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyeti ulusuna armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve şükranla andıklarını belirterek, "Şunu iyi biliyoruz ki Türk Ulusu da bu emaneti en iyi şekilde taşıyacaktır. Karabağlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini çok iyi bilmektedir. Biz ona yaraşır şekilde görevimizi yaptıkça, O'nu da en iyi şekilde anmış olacağız. Çok çalışarak, bu ülkeyi O'nun arzu ettiği uygarlık düzeyine ulaştırmak hepimizin görevidir" dedi.

Eğitim ve sağlık

Prof. Dr. Ortaylı da söyleşisine, 1953 yılında Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınmasına 6 yaşındayken tanıklık ettiğini anlatarak başladı. Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu 1938 yılında, 2. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olunduğunu, Avrupa'daki belli başlı ülkelerin sağ ve sol diktatörler tarafından yönetildiğini anımsatan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye bu ortamda ve üstelik baştakiler asker kökenli olduğu halde, askeri masrafları kısarak, sağlık ve eğitime yöneldi. Bu çok ilginç. O dönem ülkemizdeki sağlık hizmetleri, Orta Avrupa ve Balkanlar'dan çok ilerideydi. Bugün ne yazık ki eğitim ve kültür konusunda 1938'lerin çok gerisindeyiz" dedi.

Büyük zorlukları yendiler

Bugün başına fes geçiren cahillerin bile dinlenir duruma geldiğini söyleyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü. "Demek ki ortada bir boşluk var. Bu boşluğu sadece inancınızla, sadece devrimlere olan sevginizle dolduramazsınız. Aklı ve bilimi kullanmak zorundayız. Gençlere mutlaka edebiyat, gramer, matematik, fizik, botanik, arkeoloji gibi temel konuların öğretilmesi gerekiyor. Çok açık söylüyorum eğer bunu siz yapmazsanız başkaları yapar; tercih sizin! Bir nesil Türkiye'yi yarattı. O nesil 1. Cihan Harbi'nden evvel iyi askerlik eğitimi gören; dünyada da iyi askerlik eğitimi görenlerin arasında yeri iyi olan seçkin insanlardı. Lisan bilen, matematik bilen, müzikten anlayan, dans eden adamlardı. Bu nesil dinamizm içinde büyük zorlukları yendi. Yenilmiş olsalar bile dirilmeyi bildiler. Bu vatanı kurtararak bize hediye ettiler. Bugün biz, bu neslin bıraktığını götürebilmek için uyuşukluktan kurtulmalı ve cesur olmalıyız. Onun için de 'Sokağa fırlayın' demiyorum. Aklımızı kullanmamız yeter." Söyleşi sonunda Başkan Selvitopu Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işiyle ürettikleri oyma sandık ve fidan dikim sertifikası armağan etti.

