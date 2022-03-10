Karabağlar'da “Kadın Emeği Kermesi”

Karabağlar Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Selvili Mahallesi'nde düzenlediği “Kadın Emeği Kermesi” törenle açıldı. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı kermes 12 Mart'a kadar açık kalacak

Selvili Otoparkı üzerindeki geniş alanda düzenlenen kermesin açılışına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle semt merkezlerinin kursiyer kadınları katıldı.

Başkan Selvitopu törendeki konuşmasına, cefakâr, vefakâr ve hoşgörülü Anadolu kadınlarına sevgi ve saygılarını ileterek başladı. Kermesle bir parça da olsa aile bütçelerine katkı sağlanacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik birçok çalışmamız var. Özellikle semt merkezlerimizi onlar için hayata geçiriyoruz. Çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen, ulaşamayan kadınlarımız oralara sahip çıkıyorlar. Üretmenin, yaşama katılmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Hedefimiz her mahallemize semt merkezi açmak” dedi.

İzmirlileri 3 gün açık kalacak kermesi gezmeye ve el emeği göz nuru ürünlerden almaya çağıran Başkan Selvitopu, üretici kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Ağrı da törende yaptığı konuşmada, “Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış. Bugün hepimiz aynı duyguyu paylaşıyoruz. Kadınlarımızın kermeste yer alan ürünlerinin hepsi sanat eseri. Kermesin hepimize hayırlı olmasını ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılar kermesi gezdi. Başkan Selvitopu üretici kadınlara 8 Mart'ın anısına kırmızı karanfil armağan etti.

Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri kursiyerleri, Karabağlar'daki kadın muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Çalışma Grupları, Kavacık Kadın Kooperatifi, KADGÜÇ Derneği, Bir Sevgi Bin Mutluluk Derneği'nin katılımıyla hazırlanan kermes, 10-12 Mart tarihleri arasında Selvili Otoparkı üzerindeki alanda açık kalacak.