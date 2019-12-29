Karabağlar'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabağlar ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli genç, hayatını kaybetti. 

Karabağlar'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
29 Aralık 2019 Pazar 19:29

Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon, bisikletiyle ara sokaktan bulvara çıkan 20 yaşındaki Abdülmelik Nejar'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nejar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Nejar'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirdi. Nejar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
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