Karabağlar'da kedilere sıcak yuva

Karabağlar Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklara ahşaptan yapılan kedi evlerini monte etmeye başladı. Özellikle bu soğuk günlerde can dostlarımıza sıcak bir ortam sağlayan kedi evleri, vatandaşların da beğenisini kazandı

Havaların aşırı soğuduğu İzmir'de, sokak kedilerinin daha sıcak ortamlarda barınmasını sağlayacak kedi evlerinin montajı, etap etap gerçekleştiriliyor. Muhtarların ve hayvanseverlerin istediği parklardaki noktalara konulmaya başlanan kedi evleri modern görünümüyle dikkat çekiyor. Kedilerin, montaj yapıldıktan kısa süre sonra evlere girip yuvaları benimsemesi gözlerden kaçmıyor. Belediye ekipleri ihtiyaç önceliğine göre kedi evlerinin dağıtımına devam edecek.



Görüntü kirliliği de önleniyor



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Hayvan Dostu Kent" olan Karabağlar'da can dostlarımıza sahip çıkmayı önemsediklerini vurgulayarak, "Bu soğuk havalarda sokakta yaşayan hayvanlar, kedi evleri sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşmuş oluyor. Ayrıca parklardaki görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen yoğun talepleri sırasıyla karşılayacağız. Karabağlar Belediyesi olarak, aynı yaşama paylaştığımız sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.