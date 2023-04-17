Karabağlar'da motosikletli, maskeli saldırganlar işyerlerine ateş açtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletin üzerindeki maskeli iki kişi, sokaktan geçerken iş yerlerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Aydın Mahallesi 4328. Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, motosikletle sokaktan geçerken işyerlerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 3 işyerinin camı kırılırken, işyeri sahibi M.E. (27) ile müşteriler Z.B. (48) ve C.Ö. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri geldi. M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Z.B. ve C.Ö. ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.