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Karabağlar'da muhtarlarla kentsel dönüşüm toplantısı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın onayladığı 1/5000 ölçekli imar planlarını, bölgedeki muhtarlarla değerlendirdi

Karabağlar'da muhtarlarla kentsel dönüşüm toplantısı
25 Eylül 2022 Pazar 09:01

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dayangaç ve 15 mahalle muhtarı katıldı.

Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Hande Ertenoğlu'nun sunumunun ardından muhtarlara seslenen Başkan Selvitopu, bakanlığın onayladığı 1/5000 ölçekli imar planlarının 7 Ekim'e kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nde askıda kalacağını hatırlattı. Belediyenin teknik ekiplerinin bu planla ilgili bir ön inceleme yaptığını belirten Başkan Selvitopu, ulaşım aksları, pazaryerleri, parklar, belediye hizmet ve gelişme alanları gibi konularda tespit ettikleri teknik eksiklikleri, bakanlığa bildireceklerini söyledi.

Işık tutacak

1/5000'lik planda belirlenen ve bakanlığa iletilecek teknik eksikliklerin, 1/1000'lik plan çalışmalarına ışık tutacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "İstiyoruz ki temel bir hata, zaman kaybı olmasın. Çünkü geriye dönüp işleri düzeltmek çok daha zor. Eksiklikler baştan telafi edilirse, vatandaşlarımız nefes alabilecekleri, modern kent dokusuna sahip alanlara daha çabuk kavuşur ve çarpık yapıya mahkum olmaktan kurtulur" dedi.

Başkan Selvitopu, bu mahallelerdeki her hak sahibi vatandaşın planla ilgili kendi düşüncesi ve tasarrufu olabileceğini vurgulayarak, "Kimseye 'Plana itiraz et ya da etme' gibi bir yaklaşımımız olamaz. Bu konular vatandaşların kendisini bağlar. Bizim kesinlikle müdahalemiz olamaz" diye konuştu.

Daha sonra muhtarlar merak ettikleri konularla ilgili Başkan Selvitopu'na sorular yönelttiler. Başkan Selvitopu da bunları tek tek yanıtladı.


Katılan muhtarlar


Toplantıya, Yüzbaşı Şerafettin Mahalle Muhtarı Fuat Sümbül, Umut Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Akbıyık, Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan, Devrim Mahalle Muhtarı Neşe Kahraman, Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, Yurtoğlu Mahalle Muhtarı Duran İmrek, Salih Omurtak Mahalle Muhtarı Abdullah Karslıoğlu, Bahriye Üçok Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan, Limontepe Mahalle Muhtarı Kemal Can, Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, Peker Mahalle Muhtarı Abdülbaki Işık, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras, Abdi İpekçi Mahalle Muhtarı Orhan Kaya ve Cennetçeşme Mahalle Muhtarı İbrahim Emen katıldı. 

Etiketler; #karabağlar #kentsel dönüşüm
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