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Karabağlar'da nevruz coşkusu

Baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi Nevruz Bayramı, Karabağlar'da coşkuyla kutlandı

Karabağlar'da nevruz coşkusu
22 Mart 2022 Salı 09:04

Karabağlar Belediyesi'yle Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirildi. Kutlamaya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikteki konuşmasına tüm katılımcıların Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Selvitopu, "Nevruz Bayramı geçen yıl pandemi nedeniyle kutlayamamıştık. Bu yıl yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da Karabağlar'da Nevruz coşkusunu, kardeşliğini, birlikteliğini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Nevruz'un Orta Doğa, Orta Asya coğrafyasındaki birçok ulusun ortak yaşadığı bir değer olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bugün baharın gelişidir. Yaşamın yeniden fışkırmaya başlamasıdır. Nevruz kardeşliktir, sevgidir, dostluktur, barıştır, özgürlüktür. Nevruz kavga, çekişme değildir. Bu anlayışla tüm Karabağlarlıların, İzmirlilerin, Türkiye'nin, Nevruz'u yaşayan coğrafyaların bayramını kutluyorum"  diye konuştu.

Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı da, etkinliğe verdiği katkı nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu ve katılımcılar, Nevruz tepsisi olarak adlandırılan "Semeni" içindeki yumurtaları, bolluk ve bereket getirmesi dilekleriyle tokuşturdular.

Program kapsamında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Fikret Türkmen, "Türk Dünyasında Nevruz" başlıklı sunum yaptı.

Roza İbadova Kocamaz'ın "Türkiyem" şiirini seslendirmesinin ardından Kafkas halk oyunları gösterisi ve Peri Hasanova konseri büyük ilgi gördü.

Etiketler; #izmir #karabağlar #nevruz
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