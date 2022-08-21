Karabağlar'da Şehit Er Ferdi Sefa Kılıç Parkı yenilendi

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların özellikle bu sıcak yaz günlerinde serinleyip nefes alabilecekleri modern parklar yapmaya, eskiyenleri de baştan sona yenilemeye devam ediyor

Bu kapsamda Gazi Mahallesi'nde yer alan ve Umut Mahallesi'ne de hizmet edecek Şehit Er Ferdi Sefa Kılıç Parkı, tamamen elden geçirildi. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın bordür ve kaldırım düzenlemelerini gerçekleştirdiler, yeşil dokusunu artırdılar. Parka otomatik sulama sistemi ve sokak hayvanları için otomatik suluklar yerleştirildi. Mini basketbol sahası eklenirken çocuk oyun alanı zenginleştirildi.



Günlük yaşamı kolaylaştırmak...



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, parkın son halini yerinde inceleyerek bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, çocukları başta olmak üzere herkesin parkı yoğun olarak kullandığını söylediler.

Başkan Selvitopu da, "yapmak bizden sahip çıkmak sizden. Güle güle kullanın" dedi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Selvitopu, "Karabağlar'daki çarpık kent dokusunu modern bir hale getirmek için çalışıyoruz. Kentin planlarını tamamladık, şimdi sıra bunların uygulanmasında. Uzun vadeli bu işi yaparken bir yandan da vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırma gayretindeyiz. Kent içinde soluk alınabilecek, modern yeşil alanlara ihtiyaç var. Bu nedenle park düzenlemelerine özel önem veriyoruz" diye konuştu.