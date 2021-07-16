Karabağlar'da sıkı denetim

Karabağlar’da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçe sınırları içerisinde bulunan kurban satış ve kesim yerleri sıkı şekilde denetleniyor. Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle mesafe ve hijyen önlemlerine uyulup uyulmadığına bakıyor. Denetimler bayram boyunca devam edecek.

Karabağlar’da Peker ve Uzundere mahallelerinde bulunan iki ayrı noktada kurban satış yeri bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra, vatandaşların HES kodu sorgulamasını da yapıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol ediyor. Vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtımı da yapılıyor.

Denetimler bayram boyunca devam edecek. Kurban satış ve kesim alanlar dışında satış yeri açanlara ve kaçak kesim yapanlara cezai işlem uygulanacak.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü kaçan kurbanlıklar için hayvan yakalama ekibi oluşturdu. Vatandaşlar 414 81 81 “Alo Pati” hattından veya kurban hizmetleri kriz kontrol merkezini arayarak görevlilere ulaşabilecek.