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Karabağlar'da sokak hayvanları hem kısırlaştırılıyor hem tedavi ediliyor

Karabağlar Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan sahipsiz kedi ve köpekleri steril bir ortamda kısırlaştırırken aynı zamanda röntgen, ultrason gibi ileri tıbbi teknoloji cihazlarla da can dostlarımızın hastalıklarının teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyor

Karabağlar'da sokak hayvanları hem kısırlaştırılıyor hem tedavi ediliyor
15 Temmuz 2022 Cuma 09:08

Karabağlar Belediyesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, Uzundere ve Üçyol'da bulunan Hayvan Sağlığı Merkezleri ile, vatandaşlar tarafından randevu alınarak getirilen sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının yanında rehabilitasyon hizmetlerini veriyor.

Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde geçen aylarda açılan tam teşekküllü ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitesi de, tüm Türkiye'ye örnek oluşturacak şekilde teknik donanımlara sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Burada hayvanlara kısa sürede röntgen ve ultrason hizmeti veriliyor. Son teknoloji cihazlar sayesinde onların tanı ve tedavileri sağlanıyor.
Kısırlaştırmaya da aralıksız devam eden Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 merkezde ayda 1000'den fazla hayvanı kısırlaştırdıktan sonra doğal ortamına bırakıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim alanlarının dışında da görev yapmaya devam edecek. Ayrıca vatandaşlar acil durumlarda 0 232 414 81 81 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde arayabilecekler.


Yaşam mücadelesi...


Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaşamı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Onlar dertlerini, sıkıntılarını anlatamıyorlar. Her gün bizler gibi yaşam mücadelesi veriyorlar. Karabağlar Belediyesi olarak onların en iyi sağlık hizmetini almaları için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Etiketler; #karabağlar #sokak hayvanları #kısırlaştırma #izmir
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