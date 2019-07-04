Karabağlar'da stratejik plan için 'ortak akıl'

Karabağlar Belediyesi yerel seçimler sonrası 2020-2024 dönemi stratejik plan hazırlık çalışmalarına başladı. Bu süreç kapsamında ilçedeki tüm paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu görüş ve önerilerin ardından sağlıklı, uygulanabilir ve gerçekçi bir stratejik plan ortaya çıkacak. Stratejik planı değerlendiren Başkan Selvitopu, popülist anlayışla stratejik plan hazırlamayacaklarını, gerçekçi bir modeli hayata geçireceklerini söyledi.

Toplantıda konuşan Başkan Selvitopu, amacın yerel yönetimlerin planlı ve programlı çalışmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, "Bu işlerin sağlıklı bir alt yapıya dayanması gerekir, planlı ve programlı çalışmak zordur, belli bir disiplin ister. Biz disiplinli bir yerel yönetim anlayışıyla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde de hazırladığımız stratejik plana uygun işleri gerçekleştirmeye çalıştık. Yine o dönemde de toplantılar gerçekleştirdik. Şimdi 2020-2024 stratejik planımızı sizlerin görüş ve önerilerini alarak tamamlayacağız. Daha önce çeşitli toplantıları gerçekleştirdik, 500 bin insanımızın görüş ve önerilerini alarak stratejik planımızı şekillendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Temeli hazır

Stratejik plan yaparken avantajları olduğunu da belirten Selvitopu, "Biz geçtiğimiz yıl stratejik planın temeli olan kent planlamasını gerçekleştirdik. Yani bir kentin hangi yöne gideceğini nasıl bir gelişme göstereceğini öncelikle planlamasını yaparak yön verebilirsiniz. Stratejik planların da temel altlığı yapılan bu planlar olacaktır. Çünkü stratejik plana olmayacak afakî şeyler koymak mümkün değildir. Gerçekçi veya gerçekleşmesi mümkün işlerin bu plan içerisinde yer alması önemli. Tabi bunları yaparken de paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin bu planda yer alması gerekiyor. O nedenle bu toplantıları yapmaya başladık. Bundan sonra bir toplantı daha yapıp, planın hazırlığı gerçekleştirilip belediye meclisinin onayına sunulacak. Ekim ayına hazırlamış olarak gireceğiz" dedi.