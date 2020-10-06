Karabağlar'da tablet desteği

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, uzaktan eğitimle öğrenimlerini sürdürmek zorunda olan çocuklar için tablet dayanışması başlattıklarını söyledi

Karabağlar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci toplantısı, belediye ana hizmet binasında gerçekleştirildi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduklarını vurgulayarak, “Geçen cumartesi Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına belediye olarak destek verdik. Bizler her zaman barıştan yana insanlarız. Ancak toprakları işgal edilen Azerbaycan, haklı bir mücadele yürütüyor” dedi. Uzaktan eğitimle öğrenimlerini sürdürmek zorunda olan çocuklar için tablet dayanışması başlattıklarını da vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çocuklarımız pandemi koşulları nedeniyle zor günler yaşıyorlar. Biz de belediye olarak eğitim gören çocuklarımıza tablet alarak destek olma niyetindeyiz. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda belirli sayıda tableti alıp, gerçekten ihtiyacı olan çocuklara dağıtacağız. Karabağlar'da bu işe katkı koyabilecek özel, tüzel ya da şahıslar da bu dayanışmaya katılabilirler. Bu dayanışma, bağıştan ziyade ihtiyacı olan öğrencilere bu tabletleri ulaştırma yöntemiyle olacak” dedi.

Müzik eğitimi

Toplantıda ayrıca, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla temenni kararları da alındı. Bu kapsamda, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının zararları konusunda bilinçlendirilmesi; ailelerin de bu kapsamdaki çocuk ve gençlerde görülen belirtileri erken fark etmelerini sağlamak amacıyla çalışma yapılabilecek. Sağlık, Hukuk, Burs ve Eğitim komisyonlarının oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda oluşturulacak yeni komisyon, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kurumlarla görüş alışverişinde bulunabilecek.

Karabağlar’da yaşayan çocuklara yeteneklerine uygun müzik/ritim eğitimi verilip belediye tarafından kalıcı bir çocuk orkestrası oluşturulması konusunda da temenni kararı alındı. Toplantıda ayrıca, Karabağlar'da yapılacak yeni kültür merkezlerine Tarık Akan ve Kemal Sunal isimlerinin verilmesi de oybirliğiyle kabul edildi.