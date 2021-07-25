Karabağlar'da teknolojik hamleler devam ediyor

Karabağlar Belediyesi, hizmetleri daha nitelikli ve hızlı sunmak için teknolojik hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'nün Gediz'deki şantiyesinde kullanılmak üzere hidrolik giyotin makas cihazı alındı. Cihaz tüm parçaları kısa sürede istenilen seviyelerde keserek hem zamandan, hem de parçadan tasarruf sağlıyor

58 mahalle ve 3600 sokağıyla İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar'da çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabağlar Belediyesi, ekipmanlarını son teknoloji cihazlarla yenilemeye devam ediyor. Satın alınan hidrolik giyotin makas, Fen İşleri Müdürlüğü'nün kaynakhanesinde kullanılmaya başlandı.

Karabağlar'ın her noktasındaki parklarda, yollarda, demir doğrama işlemlerinde, kapılarda, ferforje ve tabela işlemlerinde kullanılan cihaz, kısa sürede zaman ve parça tasarrufu sağladı. Cihaz aynı zamanda dokunmatik ekranı ve ayak pedalı sayesinde iş güvenliği açısından da fark yarattı.

Karabağlar'da yaşayan 500 bin nüfusa en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Bütçemizi yerinde kullanarak ilçemize araç parklarımıza, şantiyelerimize böyle makineler kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi.