Karabağlar'da toplu sözleşme sevinci

Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KARBEL AŞ.'de çalışan 925 kişiyi kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticileri arasında törenle imzalandı. Sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına, sosyal haklarla birlikte yüzde 16 zam yapıldı

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde gerçekleştirilen törene, Başkan Selvitopu, Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Genel İş Sendikası Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve diğer şubelerin başkanları, KARBEL AŞ. Müdürü Yakup Tendriç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışanlar katıldı.

Sendika Genel Sekreteri Sevgener ve 5 Nolu Şube Başkanı Kara yaptıkları konuşmalarda, emekten yana tavrı nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler. Ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Karabağlar Belediyesi yönetiminin, çalışanların hak ve çıkarlarını gözettiğini vurguladılar.

Uzlaşmayla çözüldü

Başkan Selvitopu da, toplu sözleşme görüşmelerinin sadece ücretleri içermediğini; kurumun daha iyi hizmet etmesi için çalışma kurallarının da belirlendiğini söyledi. Bu anlayış doğrultusunda sendikayla çok sayıda toplantı yaptıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, "7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süreç içinde belki de en verimli, iletişimin ve uzlaşmanın olduğu bir sözleşme sürecini gerçekleştirdik. Buradan sendikanın tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Karşılıklı bir anlayış birliğiyle, konuları derinlemesine tartıştıktan sonra uzlaşıya vardık. Sözleşmemizin her maddesi, hem çalışanlar hem de bizler açısından çok önemli" dedi.

'Çalışanlarımızın yanındayız'

Başkan Selvitopu Karabağlar Belediyesi'nin, ülkenin ekonomik krizden geçtiği ve bundan en çok alın teri dökenlerin olumsuz etkilendiği bir dönemde, çalışanların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Geçim derdinin herkesin önemli bir sorunu olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Amacımız böyle sıkıntılı günlerde, olanaklarımız ölçüsünde sizlerin yanında olmaktır. Biliyoruz ki üreten, hizmeti yaratan sizlersiniz. Sizin moral ve motivasyonunuz bizim için çok önemli. Bunlar olursa insanlarımız için daha fazla hizmet üretiriz. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Toplu sözleşmenin maddelerinde olmasa bile, o günün koşullarına göre sıkıntılarınızı gidermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanmasında emek veren herkese teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Karabağlar'da hep birlikte iyi bir ortamı sağladık. Umarım bu aynı şekilde devam eder. Bugüne kadar çalışanlarımızın alacaklarını aksatmamaya çalıştık. Tüm çalışanlarımız aynı gün maaşlarını alsın istiyoruz. Herkese aynı gözle bakıyoruz. Toplu sözleşmenin çalışanlarımıza ve Karabağlar'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Başkan Selvitopu, Genel İş Sendikası yöneticileri ve KARBEL AŞ. Müdürü Yakup Tendriç arasında imzalandı.

Törenin sonunda Başkan Selvitopu Sendika Genel Sekreteri Sevgener ve Mali İşler Daire Başkanı Güleryüz'e, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları sandıklardan armağan etti. Sevgener ve Güleryüz de Başkan Selvitopu ile Tendriç'e çiçek verdi.

Daha sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

Sözleşmede neler var

696 sayılı KHK'yle geçen 111 kişinin de aralarında olduğu 925 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre, ücretlere sosyal haklarla birlikte yüzde 16 zam yapıldı. Her ay verilen gıda yardımına yüzde 25 zam oldu. Ramazan ve Kurban bayramları, 1 Mayıs ve yılbaşında verilen ikramiyelere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da eklendi. Doğum yapan kadınlara ek süt izni verildi.