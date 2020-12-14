Karabağlar'da yağmur mesaisi

Karabağlar'da, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, Karabağlar Belediyesi tarıfından tedbir amacıyla boşaltıldı

İzmir'de şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

Belediye görev başında

Karabağlar Belediyesi ekipleri, İzmir'de zaman zaman yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağmurda görev başındaydı. Sevgi Mahallesi 4624 Sokak No 21 adresindeki inşaatın temel kazısı, şiddetli yağmur nedeniyle kısa sürede doldu ve önündeki yolda çökme meydana geldi. Ayrıca bitişiğindeki 3 katlı binanın kayma riski tespit edildi. Bunun üzerine Fen İşleri, Yapı Kontrol ve Zabıta müdürlükleri ekipleri derhal müdahale etti. Güvenlik önlemi kapsamında yola şerit çekilerek duba ve beton bloklar konuldu. Yıkılma tehlikesi olan elektrik direği için Gediz Elektrik'e haber verildi. Direğin yeri değiştirildi ve 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Önlem için bina mühürlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bu alanı kontrol etti. Yağmur nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Zabıta ve Fen İşleri müdürlükleri ekipleri müdahale ederek alana şerit çekti ve etrafını beton bloklarla çevirdi. Yunus Emre Mahallesi 4113 Sokak'ta da dereye düşen ağaç, risk oluşturmaması için büyükşehir belediyesi ekibi çağrılarak çıkartıldı.



