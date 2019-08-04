Karabağlar'da yaz kursları sona erdi

Karabağlar Belediyesi'nin çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için düzenlediği yaz kursları sona erdi. Etkinliğin son gününde tüm semt merkezlerinde pasta kesim töreni düzenlendi.

Karabağlar'da çocukların eğitimine büyük önem veren Karabağlar Belediyesi, çocukların daha verimli bir yaz tatili geçirmeleri için düzenlediği yaz kursları sona erdi. Adnan Süvari, Aşık Veysel, Aydın, Barış, Cennetçeşme, Esendere, Eskiizmir, Kazım Karabekir, Limontepe, Nokta, Özgür ve Mimkent semt merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan 8-9 ve 10 yaş grubu çocuklar, renkli ve keyifli bir yaz dönemi geçirdiler.

Barış Semt Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ise Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Y.Güven Güngörmüş, Limontepe ve Barış Semt Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı. Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, verimli bir yaz döneminin sonuna gelindiğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi. Pasta kesimiyle beraber, veliler de evlerinde yaptıkları yiyecekleri paylaşarak, çocukların güzel bir gün geçirmelerine katkı koydular.

Hem eğlendiler, hem öğrendiler

Yaz kursları kapsamında, deneyimli eğitmenlerin verdiği kurslarda çocuklara, Uzay ve Astronomi, Dans, Çocuk Felsefesi, Eğlenceli Bilim, Kısa Film, Beden Farkındalığı, Ritim ve Mahalle Oyunları konularında eğitim verilerek, hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri sağlandı.