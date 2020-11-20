Karabağlar'da yeni önlemler

Karabağlar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına önlem amacıyla yayınladığı son genelge doğrultusunda tüm kültür, sanat, eğitim ve spor etkinliklerini durdurdu

Karabağlar'da yeni önlemler
20 Kasım 2020 Cuma 12:19

Bu kapsamda lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ücretsiz eğitim aldığı Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM) yüz yüze eğitime ara verildi. Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı kapatıldı. Tüm sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalar durduruldu.  Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri de bugün saat 20.00’den itibaren hizmet vermeyecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni kısıtlamalarla ilgili ek önlemler aldı. Ekipler, tamamen kapatılan ya da saat kısıtlaması getirilen işyerlerinin kurallara uyup uymadığını denetlemeyi sürdürecek.

Herkese görev düşüyor!

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, salgında vaka sayılarının hızla arttığı bir dönemde, tüm vatandaşları alınan önlemlere daha sıkı uymaya çağırdı. Sağlık sisteminin tamamen tıkanmaması için herkese görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi: Karabağlar Belediyesi olarak biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hizmet binalarımızda hijyen önlemleri devam ediyor. Binalarımızın dezenfeksiyonu, vatandaşlarımızın ateşlerinin ölçümü ve HES kodu sorgulamaları aralıksız sürüyor. Onların hizmet binalarına daha az sıklıkta gelmelerini sağlamak için dijital altyapıya özel önem veriyoruz. Bir çok hizmeti online olarak sunuyoruz. Ayrıca genelge uyarınca personelimiz de haftalık dönüşümlü çalışma düzenine geçti. Umarım önümüzdeki süreci en az hasarla atlatır ve sağlıklı günlerde yeniden vatandaşlarımızla buluşuruz.”

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