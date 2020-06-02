Karabağlar'da zabıtaya taze kan

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, KPSS puanıyla belirlenen 41 aday memurla kadrosunu güçlendirdi. 1 Haziran itibariyle göreve başlayan memur adaylarına seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Sizler bizim sokaktaki gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımızsınız. Sizden beklentimiz disiplin içinde herkese adaletli, eşitlikçi, hukuka uygun ve güler yüzlü davranmanız” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda yeni atanan zabıtalarla bir araya geldi. Buluşma, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleştirildi. 1 yıl süreyle aday memur statüsünde çalışacak yeni zabıtalara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “500 bin insanımızın yaşadığı Karabağlar’da, imardan temizliğe, yol ve park bakımlarından veterinerliğe kadar, çok farklı alanlarda topluma hizmet etmek için çalışıyoruz. İzmir’in nüfus açısından ikinci büyük ilçesinde, ayrım gözetmeksizin herkese adil, eşit hizmeti sunma amacındayız. Sizlere de bu noktada önemli görevler düşüyor. Yerel yönetimin kolluk gücü olarak kentteki disiplinin sağlanması, sokakta yaşanan sıkıntıların ilgili birimlere aktarılması sizlerin görevi olacak” dedi.

Güleryüzlü olun

Kamu görevini yerine getirirken eşitlikçi, adaletli, hukuka uygun ve disiplinli davranmanın yanı sıra güleryüzlü olunması gerektiğini de vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tüm hizmetlerimizi yaparken temel bakışımız halka hizmet. İnsanları anlayarak, dinleyerek sorunlarına çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle güleryüzlü hizmet anlayışını öne almalıyız. Zaman zaman yaşanacak sıkıntılarda da mutlaka soğukkanlı olmalısınız” diye konuştu. Kaçak yapılaşma konusuna değinen Başkan Selvitopu, “Kaçak yapılaşmaya asla ödün vermeyeceğiz. Zabıtamız gördüğü anda tutanağı tutup ilgili birime bildirecek. Bu disiplini sağlamamız gerekiyor çünkü bizler aynı zamanda kentleri geleceğe taşımakla da yükümlüyüz. Yani sadece bugüne değil gelecek kuşaklara yönelik de sorumluluğumuz var. Sokakta, kentte yaşamın her alanında bizler olmak durumundayız” dedi. Yerel yönetimlerin “yarı siyasal kuruluşlar” olmasına karşın hizmete siyaset karıştırılmaması gerektiğini de vurgulayan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak bu temel bakış açısıyla çalışmaya çok özen gösteriyoruz. Tarafsız bir anlayışla, herkese aynı mesafede, aynı gözle bakarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler de aday memurluk sürecinde çok dikkatli olun. Çünkü bu ülkeye yakışır memurlar istiyoruz. O nedenle süreç sonunda değerlendirmeyi çok dikkatli yapacağız. Şimdiden görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.