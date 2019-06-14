Karabağlar'da zeytinlik alanı yandı

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin bölgedeki bir eve de sıçramasına sebep olan Karabağlar'da zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabağlar'da zeytinlik alanı yandı
14 Haziran 2019 Cuma 10:25

Fahrettin Altay Mahallesi Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda bilinmeyen bir sebeple çyangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı. Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor


Kaynak: AA
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