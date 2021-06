Karabağlar'daki Aqua Yaşam yarın açılıyor

Karabağlar Belediyesi’nin her yaz yoğun ilgi gören Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 5 Haziran Cumartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Her türlü hijyen önleminin alındığı tesis, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar dışında her gün konuklarını ağırlayacak

Koronavirüs salgınına rağmen geçen yaz sezonunda yaklaşık 10 bin kişinin yararlandığı tesisin, 5 Haziran’dan itibaren de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Tesis, pazar günleri dışında 10.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Geçen yıl olduğu gibi yine salgın önlemleriyle çalışacak. Bu kapsamda, sosyal mesafenin korunması amacıyla şezlong ve masalar arasındaki 1.5 metrelik boşluk korunacak. Hizmet saatleri öncesi ve sonrası başta olmak üzere gün boyu sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Maske kullanımı zorunlu olacak. Girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek. Ayrıca havuzlar bölgesinde duş tünelleri bulunacak. Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de, hijyen koşullarında yapılacak. Aqua Yaşam giriş ücreti kişi başı bu yıl 60 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli yararlanacak. Abonelik sistemi de uygulanan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tesislerin salgına rağmen geçen yıl 10 bini aşkın vatandaşı ağırladığını vurgulayarak, bu sezon da aynı ilginin beklendiğini söyledi. Vatandaşların alınan önlemlere güven duyduğunu ve sunulan olanaklardan yararlandığını belirten Başkan Selvitopu, “Umarım konuklarımız tesisimizde bu yaz da keyifli zaman geçirirler” dedi.