Karabağlar'dan İzmir'e değer katacak proje

Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçirdiği Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, sadece ilçeye değil tüm İzmir’e değer katmaya hazırlanıyor. Yüzlerce kişi kapasiteli konferans, tiyatro ve düğün amaçlı salonları, kurs odaları, semt merkezi, taziye evi gibi birçok farklı işlevi barındıran tesiste çalışmalar son hızla ilerliyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan tesisteki çalışmaları yerinde denetledi. Tesisi baştan aşağı gezen ve en ince ayrıntısına kadar inceleyen Başkan Selvitopu, projenin öngörülen tarihe yetiştirilmesi için ekiplerin planlı ve dikkatli çalışmasını istedi.

Koronavirüs salgını geçtikten sonra düğün, konferans ve toplantı salonlarının, taziye evinin, eğitim ve spor tesislerinin yoğun olarak kullanılacağını hatırlatan Başkan Selvitopu, “İlçenin en büyük sosyokültürel tesisini Karabağlar’a kazandırmaya hazırlanıyoruz. Bu öyle bir tesis ki, sadece ilçemize değil tüm İzmir’e hizmet verebilecek. Kapasitesiyle ve sunduğu olanaklarla, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek” dedi.

Karabağlar’ın her noktasına eşit ve nitelikli hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, bu nedenle projeleri ilçenin farklı yerlerinde yaşama geçirdiklerini söyledi. Başkan Selvitopu, “Bütçemizi kişilerin değil tüm toplumun çıkarına kullanmaya devam edeceğiz. Kapalı pazaryerleri, meydan, semt ve kültür merkezleri gibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yatırımları, olanaklarımız ölçüsünde yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İnce işçiliği hızla devam eden Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, 4 kattan oluşuyor. 6 bin 600 metrekare alana inşa edilen tesiste çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikah ve konferans salonlarıyla düğün salonu yer alıyor.