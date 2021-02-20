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Karabağlar'dan müzisyenlere gıda ve hijyen kolisi

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen kesimlerden müzisyenleri de unutmadı. İzmir Müzisyenler Derneği'yle yapılan görüşmelerin ardından Karabağlar'da ikamet eden müzisyenlere, gıda ve hijyen kolileri ulaştırıldı

Karabağlar'dan müzisyenlere gıda ve hijyen kolisi
20 Şubat 2021 Cumartesi 12:42

Koronavirüs salgınına karşı önlem ve mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabağlar Belediyesi, mağdur kesimleri gözardı etmiyor. Daha önce İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Kahveciler Esnaf Odası'yla görüşülerek belirlenen esnafa gıda kolileri dağıtıldı. Ayrıca, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle mağdur duruma düşen ya da covid 19 hastalığına yakalandığı için evlerinde karantinada olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hijyen ve gıda kolileri verildi.

Zor günler dayanışmayla aşılacak!

Dayanışma halkasına son olarak müzisyenleri de eklediklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Zor günlerden geçiyoruz. Biliyoruz ki bu günler ancak dayanışmayla aşılabilir. Bu nedenle esnaf odalarından, derneklerden gelen talepleri değerlendirip, elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi Sosyal Destek Kartı'yla her ay düzenli olarak 2 bini aşkın ailenin bütçesine katkı koymaya devam ettiklerini de vurguladı.

Kolilerde neler var?

Gıda kolilerinde, kuru fasulye, toz şeker, bulgur, zeytin, un, çay, tuz, yağ, makarna, pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, salça, bulyon, nohut, Türk kahvesi, helva, hazır çorba, peçete ve bisküvi yer alıyor. Hijyen kolilerinde de kağıt havlu, tuvalet kağıdı, antiseptik el jeli, sabun, ıslak mendil ve peçete bulunuyor.

Etiketler; #karabağlar #karabağlar belediyesi #müzisyen destek
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