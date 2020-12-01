Karabağlar e-devlet’te

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran ve bu sıkıntılı salgın günlerinde evde daha çok kalmalarını sağlayan online hizmetlerini, “e-devlet” sistemine taşımaya başladı.

Bu kapsamda ilk olarak, “www.karabaglar.bel.tr” adresindeki online borç ödeme kolaylığı, e-devlet üzerinden de veriliyor. Vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet’e giriş yaptıktıktan sonra Karabağlar Belediyesi sayfasındaki “borç ödeme” sekmesini tıklayarak, kendilerine ya da yakınlarına ait borçları ödeyebiliyor. Ayrıca e-devlet şifreleriyle belediye sayfası üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Böylece vatandaşlar hizmet binalarına gitmek zorunda kalmıyorlar. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “e-belediye” ve “e-devlet” entegrasyonu hedefi kapsamında ilk adımın “borç ödeme” konusunda atıldığını belirterek, yakın zamanda tüm online belediye hizmetlerinin e-devlet’te yer alacağını söyledi. Başkan Selvitopu, dijitalleşmeyle vatandaşların sağlığının korunmasına katkı koyduklarını da hatırlattı.