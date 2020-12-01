Karabağlar e-devlet’te

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran ve bu sıkıntılı salgın günlerinde evde daha çok kalmalarını sağlayan online hizmetlerini, “e-devlet” sistemine taşımaya başladı.

Karabağlar e-devlet’te
01 Aralık 2020 Salı 12:38

Bu kapsamda ilk olarak,  “www.karabaglar.bel.tr” adresindeki online borç ödeme kolaylığı, e-devlet üzerinden de veriliyor.  Vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet’e giriş yaptıktıktan sonra Karabağlar Belediyesi sayfasındaki “borç ödeme” sekmesini tıklayarak, kendilerine ya da yakınlarına ait borçları ödeyebiliyor. Ayrıca e-devlet şifreleriyle belediye sayfası üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Böylece vatandaşlar hizmet binalarına gitmek zorunda kalmıyorlar. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “e-belediye” ve “e-devlet” entegrasyonu hedefi kapsamında ilk adımın “borç ödeme” konusunda atıldığını belirterek, yakın zamanda tüm online belediye hizmetlerinin e-devlet’te yer alacağını söyledi. Başkan Selvitopu, dijitalleşmeyle vatandaşların sağlığının korunmasına katkı koyduklarını da hatırlattı.

Önceki Haber
Balçova'da eğitime destek
Sonraki Haber
Bornova’da metruk binalar yıkılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.