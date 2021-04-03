Karabağlar Gençlik Merkezi'ne "Atatürk" adı verildi

Karabağlar Belediye Meclisi'nin nisan ayı ilk oturumunda, Uzundere'de yapımına başlanan Gençlik Merkezi'ne "Atatürk" adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda meclis divan katipleri, başkanvekilleri, encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Külekçi ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şehmuz Yıldız da katıldı.

İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Selvitopu, "Ulusal marşlar bir ulusun en büyük sembollerinden biridir. Marşımız ve bayrağımız saygı ve ciddiyetle tüm toplumun kalbinde yerini almıştır. Bu duygularla hiçbir maddi karşılık beklemeden İstiklal Marşımızı yazan ve ulusuna armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gençlik Merkezi yola çıktı

Daha sonra belediyenin devam eden proje ve çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi projeleri hızla ilerliyor. Bu arada önemli bir projenin de ihalesini gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yapacağımız Karabağlar Uzundere Gençlik Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı ve kazanan firmayla sözleşme imzalandı. Firma alanda çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 ay sonra açılışını yapmayı hedefliğimiz merkezimiz, Karabağlar'ın çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımız buradan yararlanacak. Karabağlar'da genç sporcuların yetişmesi; onların ulusal ve uluslararası alanlarda başarıya ulaşmaları için önemli bir işlev görecek. Karabağlar için böylesine önemli ve büyük bir yatırımın, şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda yapılan oylamada, Gençlik Merkezi'ne "Atatürk" adının verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yatırımlar hız kesmiyor

Uzundere Mahallesi Meydanı ve çevresinin düzenlenmesi için 13 Nisan'da yapım ihalesine çıkılacağını belirten Başkan Selvitopu, yarışmayla belirlenen Uzundere Cemevi Projesi için de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'yle görüştüklerini bildirdi. Başkan Selvitopu, 42 dönümlük alan üzerinde yapılacak Karabağlar Kent Meydanı'yla ilgili de yargı sürecinin tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin kazıyıcısından serme makinesine kadar asfaltlamayla ilgili gerekli her türlü ekipmanı milyonlarca liralık yatırımla ilçeye kazandırdığını bildiren Başkan Selvitopu, "Şantiyemizi tüm Karabağlar'ı asfaltlayacak potansiyele getirdik" dedi.

Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi'nin yakında açılacağını da hatırlatan Başkan Selvitopu, "Büyük bir hizmet binası oldu. Hem binanın güvenliğinin sağlanması hem de zabıtalarımızın sevk ve idaresi açısından, Zabıta Müdürlüğümüz burada hizmet verecek. Ayrıca siyasi partiler, sivil toplum örgütleri kongrelerini, toplantılarını bu binamızdaki büyük toplantı salonunda rahatlıkla yapabilecekler" diye konuştu.

'Peşini bırakmayacağız'

Karabağlar Belediyesi zabıtalarına yönelik geçen günlerde yapılan saldırıyı bir kez daha kınayan Başkan Selvitopu, "Hiç kimse devlet kurumlarından güçlü değildir. Pandemi koşullarında özveriyle görev yapan personelimize yönelik bu saldırının peşini bırakmayacağız. Sorumlular hukuk çerçevesinde gerekli cezayı alacak" dedi.

Seçimler yapıldı

Meclis toplantısında, divan katipleri, başkanvekilleri, encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de seçimle belirlendi.

Murat Baran Uygun, Selami İyier ve Derya Pala divan katipliğine getirilirken, Meclis 1. Başkanvekili olarak Mehmet Aydoğan, 2. Başkanvekili olarak da İbrahim Ulubaş seçildi.

Encümen üyeleri Baki Durmuş, Servinaz Ömür ve Nedim Topaloğlu oldu.

. Can Ersoy

. Serap Eyce