Karabağlar'ın Atatürk Öğrenci Yurdu zamsız açılacak

Karabağlar Belediyesi tarafından 5 yıldızlı otel standartlarında yaptırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı yurdun ücretlerine, öğrenci ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek zam yapılmadı. Öğrenciler 3 öğün yemeğin de olduğu yurttan, geçen yılki ücretle yararlanabilecek

Karabağlar Belediyesi'nin "sosyal belediyecilik" anlayışı doğrultusunda eğitimi desteklemek amacıyla üniversite gençliğine kazandırdığı yurt Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde bulunuyor. Teknolojik alt yapısı ve fiziki olanaklarıyla, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınmaları amaçlanıyor.

8 katlı binada, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasiteli yurtta kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçe bulunuyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu yer alıyor. Ayrıca öğrenciler spor salonundan, çamaşırhaneden, ütü odasından ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

'Eğitime destek önceliğimiz'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitim, sağlık ve sporu desteklemeyi kesintisiz sürdüreceklerini vurguladı. Karabağlar'da KARBEM aracılığıyla lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim sunulduğunu, okula ilk kez başlayacak miniklere kırtasiye yardımları yapıldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu da eğitime destek anlayışımız doğrultusunda yaşama geçirildi. Konumu ve sunduğu olanaklarla da kısa sürede benimsendi. Geleceğimizin güvencesi öğrencilerimiz yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.